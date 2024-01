Ferie już bez śniegu? Długoterminowa prognozy pogody

W woj. lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim wyższe temperatury mogą się utrzymać nawet do połowy lutego. Do termicznej wiosny jeszcze daleko, bo żeby to stwierdzić, temperatura musiałaby przez całą dobę przekraczać 5 st. C. Ale aura wciąż bardziej przypominać wiosnę niż zimę.