Młoda "gwiazda" PiS odchodzi z państwowego banku

W czwartek w podcaście "Podejrzani politycy", dziennikarze Radia Zet poinformowali, że Oskar Szafarowicz "został poproszony" o odejście z banku PKO BP. Gdy Wirtualna Polska zapytała go w piątek o to, czy dalej jest w banku, również złożył życzenia "błogosławieństw Bożych przez cały rok". I zadeklarował, że pracuje tam, gdzie pracował. Dołączył do tego swoje zdjęcie - z siedziby banku, w ręce trzymając służbową wejściówkę.