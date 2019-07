Pogoda na dziś – wtorek 2 lipca. Ochłodzenie w całym kraju. Nad morzem temperatura spadnie poniżej 20 st. C

Pogoda na dziś (wtorek 2 lipca). Ochłodzenie na kilka dni zajmie miejsce upałów. We wtorek najzimniej będzie nad morzem. W Kołobrzegu i Gdańsku słupki rtęci spadną poniżej 20. kreski. W pozostałej części kraju we znaki mogą dawać się opady deszczu i poranne burze.

Pogoda na dziś – wtorek 2 lipca. Ochłodzenie da się we znaki w całym kraju (iStock.com)

Pogoda Warszawa – wtorek 2 lipca

Ochłodzenie na kilka dni zagości w Warszawie. Wtorek będzie znacznie chłodniejszy niż poniedziałek czy niedziela. O godzinie 6 rano termometry wskażą 17 st. C. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Do godziny 14 w Warszawie prognozowana jest słoneczna aura. Później na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Po południu nie zachwyci również temperatura. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 21 st. C, a odczuwalne będzie 20 st. C. Spacerowiczom we znaki może dawać się nieco silniejszy wiatr. Po południu jego prędkość przekroczy 25 km/h.

Pogoda Kraków – wtorek 2 lipca

W Krakowie będzie dziś ciepło, ale pochmurnie. Synoptycy prognozują, że przez cały dzień nad Krakowem będzie unosiło się umiarkowane zachmurzenie. Po niespokojnej nocy dzień przyniesie stabilniejszą pogodę. W godzinach 6-7 rano nad Krakowem mogą przechodzić ostatnie burze. Niewykluczone są również intensywne opady deszczu. Padać przestanie około godziny 8 rano. Termometry pokażą wtedy 20 st. C. Po południu nie powinny pojawiać się opady. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na 24 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 25 st. C. Wiatr będzie dziś umiarkowany. Jego prędkość utrzyma się w przedziale 15-21 km/h.

Pogoda Wrocław – wtorek 2 lipca

Poranek we Wrocławiu przywita umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą sięgającą 17-18 st. C. Około południa zza chmur wyjrzy słońce. Nie będzie jednak znacznie cieplej. Około godziny 14 (najcieplejszy moment dnia) termometry pokażą 22 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Mieszkańcy Wrocławia nie powinni obawiać się wiatru. Jedynie w godzinach 11-16 jego prędkość będzie bliska 20 km/h. W pozostałej części dnia nie powinna przekraczać 15 km/h.

Pogoda Gdańsk – wtorek 2 lipca

Prawdziwe załamanie pogody we wtorek czeka mieszkańców i turystów przebywających w Gdańsku. Dzień będzie pochmurny, a na domiar złego przez większość dnia mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Nie zachwycą również temperatury. Termometry będą pokazywały jedynie 16-17 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 15-16 st. C. Spacerowicze oprócz parasoli powinni pamiętać o cieplejszych kurtkach lub bluzach. We znaki przez cały dzień będzie dawał się wiatr. Do południa jego prędkość będzie sięgać 25 km/h. Później osiągnie nawet 35 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – wtorek 2 lipca

Pogoda nie zachwyci dziś również w Kołobrzegu. Poranek przywita zachmurzeniem, opadami deszczu oraz niską temperaturą. O godzinie 6 rano termometry pokażą jedynie 16 st. C, a odczuwalne będzie 15 st. C. Popołudnie przyniesie niewielką poprawę aury. O godzinie 14 zza chmur wyłoni się słońce, jednak nie przyniesie to wzrostu temperatury. Termometry nadal będą pokazywały 16 st. C, a temperatura odczuwalna spadnie do 14 st. C. Odpowiedzialny będzie za to dość silny wiatr. Jego prędkość przez cały dzień będzie przekraczać 20 km/h, a po południu będzie to ponad 25 km/h.