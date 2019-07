Pogoda na dziś – poniedziałek 15 lipca. Coraz cieplej i słoneczniej w całym kraju

Pogoda na dziś. Słońce w poniedziałek zadomowi się we wszystkich rejonach kraju. Słonecznej aurze nie powinien towarzyszyć wiatr, który osiągnie maksymalnie 15 km/h. Niestety na upał musimy jeszcze poczekać.

Pogoda na dziś. Słonecznie w całym kraju (Materiały prasowe)

Pogoda Warszawa – poniedziałek 15 lipca

Początek nowego tygodnia przyniesie słoneczną aurę. Niestety na wzrost temperatur przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. O godzinie 5 rano termometry odnotują tylko 12 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Popołudnie przyniesie ocieplenie. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 22 st. C. Osobom przebywającym poza domem nie powinien dawać się we znaki wiatr. Jego prędkość nie przekroczy dziś 15 km/h.

Pogoda Kraków – poniedziałek 15 lipca

Po weekendzie z przeplatanką deszczu i słońca pogoda w Krakowie nareszcie się ustabilizuje. Wysokie temperatury powinny nadjeść pod koniec tygodnia. W poniedziałek również nie powinno być zimno, a spacerowiczom z pewnością nie zabraknie słońca. O godzinie 5 rano termometry odnotują 15 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Zdecydowanie cieplej powinno być po południu. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 22. kresce, a temperatura odczuwalna wyniesie 23 st. C. W ciągu dnia nie będzie wiało. Prędkość wiatru osiągnie dziś maksymalnie 11 km/h.

Pogoda Wrocław – poniedziałek 15 lipca

Słonecznie powinno być dziś również we Wrocławiu. Wczesnym rankiem na niebie pojawią się ciemne chmury, jednak słońce przegoni je około godziny 8 rano. Porannemu zachmurzeniu towarzyszyć będą niskie temperatury. O godzinie 5 rano termometry odnotują 13 st. C, a odczuwalne będzie 12 st. C. Synoptycy prognozują najwyższe temperatury około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 22 st. C, a temperatura odczuwalna będzie o stopień wyższa. W poniedziałek nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość nie przekroczy 15 km/h.

Pogoda Gdańsk – poniedziałek 15 lipca

Niewielkiego wzrostu temperatury mogą spodziewać się również mieszkańcy Gdańska. Zanim zrobi się cieplej, warto pamiętać o kurtkach. O godzinie 5 rano termometry odnotują jedynie 11 st. C, a temperatura odczuwalna będzie jeszcze o jeden stopień niższa. Zdecydowanie cieplej powinno być po południu. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 19. kresce, a temperatura odczuwalna wyniesie 18 st. C. Poniedziałek przyniesie dużo słońca i niewielki wiatr. Do południa jego prędkość osiągnie maksymalnie 10 km/h. Później wzrośnie do 18 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – poniedziałek 15 lipca