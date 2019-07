Pogoda na dziś – piątek 12 lipca. Mieszana aura nad Bałtykiem. W centrum coraz cieplej i słoneczniej

Pogoda na dziś (piątek 12 lipca). Ocieplenie dotrze dziś do Warszawy i Krakowa. We Wrocławiu powrócą opady i niska temperatura. Co jeszcze przygotowała na dzisiaj pogoda?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na dziś. Deszczowa aura zaskoczy w kilku regionach Polski (East News)

Pogoda Warszawa – piątek 12 lipca

Pogoda w Warszawie ponownie powinna ulec niewielkiej poprawie. Poranek przywita mieszkańców stolicy słoneczną aurą i niską temperaturą. O godzinie 5 rano termometry pokażą 13 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 12 st. C. O godzinie 8 rano na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Słonecznie zrobi się około godziny 13. W piątek najwyższa temperatura zostanie odnotowana około godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 22 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 23 st. C. Do aktywności poza domem zachęci również niewielki wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 10 km/h.

Pogoda Kraków – piątek 12 lipca

W piątek kolejna fala ciepła dotrze do Krakowa, jednak temperatura wzrośnie dopiero po południu. Rano nadal przydadzą się kurtki i bluzy. O godzinie 5 rano termometry odnotują 12 st. C, a odczuwalne będzie 11 st. C. Synoptycy prognozują, że od rana będzie słonecznie. Słupki rtęci w Krakowie powinny szybko rosnąć. Już o godzinie 11 termometry wskażą 20 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia (około godziny 14) będą to nawet 23 st. C. Wysoka powinna być również temperatura odczuwalna. O godzinie 14 wyniesie ona nawet 24 st. C. Spacery i przebieżki mogą być niezwykle udane ze względu na niewielki wiatr. Jego prędkość nie powinna dziś przekroczyć 10 km/h.

Pogoda Wrocław – piątek 12 lipca

Po ciepłym i słonecznym czwartku, mieszkańcy Wrocławia muszą przygotować się na zmianę pogody. W piątek przydadzą się parasole oraz bluzy. Padać może w godzinach 8-19. Na początku weekendu nie zachwycą również temperatury. O godzinie 5 rano termometry pokażą 13 st. C. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Po południu ociepli się tylko o kilka stopni. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 19 st. C. Aury nie powinien pogarszać wiatr. W piątek jego prędkość osiągnie maksymalnie 15 km/h.

Pogoda Gdańsk – piątek 12 lipca

Początek weekendu w Gdańsku nie zachęci do długich spacerów po plaży. Po słonecznym i ciepłym czwartku piątek przyniesie kolejną dawkę chmur i opadów. Deszcz pojawi się na szczęście dopiero około godziny 14 i ustąpi około 16. O godzinie 6 rano termometry pokażą tylko 14 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 13 st. C. Po południu będzie kilka stopni cieplej. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 19 st. C, a temperatura odczuwalna przyjmie taką samą wartość. We znaki nie powinien dawać się wiatr. Synoptycy prognozują, że jego prędkość nie przekroczy dziś 15 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – piątek 12 lipca