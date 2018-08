Pogoda na dziś - 7 sierpnia. Temperatura znów przekroczy 30 stopni

Po chwili wytchnienia do Polski znów wracają afrykańskie upały. Fala ciepła uderzy w Zachód, a potem rozleje się na teren całego kraju.

We wtorek prawie w całym kraju będzie pogodnie i słonecznie.

Jedynie na wschodzie Warmii, na Mazurach i Suwalszczyźnie, po pogodnym i słonecznym poranku, w ciągu dnia musimy się liczyć ze zmienną aurą – na niebie chmury przeplatać się będą ze słonecznymi chwilami i od czasu do czasu przelotnie popada deszcz, a od godzin południowych dodatkowo mogą występować pojedyncze burze.

Będzie chłodniej na wschodzie, upał na zachodzie Polski. W ciągu dnia termometry wskażą od (+24) – (+27) st. C na wschodzie kraju przez (+28) – (+29) w centrum do (+30) – (+33) st. C na zachodzie i południowym – zachodzie Polski.