Pogoda na dziś - 17 sierpnia. Ciepło i słonecznie, miejscami powyżej 30 stopni

Piątek upłynie pod znakiem słonecznej i bardzo ciepłej aury. Niebo nad prawie całą Polską będzie niemal bezchmurne, a przelotne opady wystąpią jedynie na południowym wschodzie kraju.

Aura będzie szczególnie upalna na zachodzie Polski - w Zielonej Górze termometry pokażą 31 st. C, natomiast we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim o kreskę mniej. Najchłodniej będzie natomiast w Suwałkach (23 st. C) oraz Białymstoku i Lublinie (po 24 st. C).