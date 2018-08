Pogoda na dziś - 13 sierpnia. Powrót upałów

Po dwudniowym ochłodzeniu nadejdzie powrót upalnej ochłody. Temperatura będzie się wahać w okolicy 30 stopni, jednak alert wydano jedynie dla trzech województw.

Jedynie na północnych krańcach Polski (w pasie od środkowego i wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę) w ciągu dnia od czasu do czasu będzie się mocniej chmurzyć i popada słaby, przelotny deszcz.

Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, który momentami będzie wiał z prędkością 25 km/h. Tylko na północy Polski okresami porywisty 30 – 50 km/h, a w pasie nadmorskim porywy wiatru do 65 km/h.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+20) – (+22) st. C na północy przez (+23) – (+24) w centrum i na wschodzie po (+25) – (+27) st. C na zachodzie i południu kraju. Według portalu meteoprognoza.pl, temperatura w poniedziałek może osiągnąć nawet 33 stopnie.

Ostrzeżenia IMGW

Pogoda na wtorek

Ponownie będzie bardzo ciepło, a na zachodzie i na południu upalnie.W ciągu dnia termometry wskażą od (+25) – (+28) st. C na północnym – wschodzie do (+29) – (+32) st. C w centrum, na zachodzie i południu Polski.