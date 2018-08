Pogoda na początek tygodnia. Gorący poniedziałek, po nim ochłodzenie

Początek tygodnia nadal zapowiada się upalnie, na zachodzie temperatura może podskoczyć nawet do 31 stopni. Dla tych, którzy mają dosyć gorąca, mamy dobre informacje, wtorek przyniesie ochłodzenie w większości województw. Chociaż pojawią się opady.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na początek tygodnia (Windy)

Poniedziałek w całym kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Dopiero pod koniec dnia, ale tylko na zachodzie Polski (w Zachodniopomorskim, Lubuskim oraz w zachodniej części Dolnego Śląska) pojawią się frontowe chmury , które przyniosą przelotne opady deszczu i lokalne burze.

W ciągu dnia termometry pokażą na północnym-wschodzie od 25 do 28 st. C, a w centrum, na zachodzie i południu Polski od 29 do 32 st. C.

ventusky Podziel się

Nocne burze to również zapowiedź ochłodzenia, które dotrze do kraju we wtorek. Chłodny front przemieści się z zachodu na wschód i przyniesie chmury, przelotne deszcze i lokalne burze.

Uważajmy, bo po południu w pasie środkowym i wschodnim kraju burze mogą być gwałtowne z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem do 70 – 80 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu. We wtorek temperatura w Polsce na zachodzie, północy i w centrum wahać się będzie między 23 a 27 st. C. Na wschodzie i południu od 28 do 31 st. C.

ventusky Podziel się

W środę w porównaniu z pozostałymi dwoma dniami będzie najchłodniej. Jednak pogodnie i słonecznie w większości kraju. Według prognozy pogody opady mogą wystąpić na południu Polski, szczególnie w woj. małopolskim i podkarpackim. W ciągu w większości miast w kraju termometry wskażą od 21 do 24 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie i wschodzie kraju - od 25 do 26 st.C.

Źródło Cumulus