Pogoda na czwartek: rano mróz, w dzień słońce

Ranek powita nas mroźną temperaturą, ale w ciągu dnia będzie pogodnie i nie zabraknie nam słońca. Sprawia to wyż Dominik, który wędruje w naszym kierunku. Wrażenie chłodu może potęgować dość silny wiatr.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rano może być nawet do -8 stopni C. (zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl)

Znad południowej Skandynawii przez Bałtyk w kierunku Litwy, Białorusi i zachodniej Rosji, przesuwa się wyż Dominik. Przyniesie mroźną, ale słoneczną pogodę.

Wychodząc rano z domu, nie zapominajmy o ciepłej czapce, szaliku i rękawiczkach. Rankiem możemy spodziewać się od -3 do -6 stopni C na zachodzie Polski, w centrum od -5 do -7 stopni C. Najzimniej będzie na wschodzie, nawet -8 stopni C.

Ventusky.com Podziel się

Słonecznie i bez opadów

Cały czwartek zapowiada się pogodny i słoneczny. Synoptycy nie spodziewają się opadów.

W ciągu dnia termometry wskażą na przeważającym obszarze Polski od -4 do -1 stopnia C. Trochę cieplej będzie na zachodzie i południowym-zachodzie Polski - od +1 do +4 stopni C.

Ventusky.com Podziel się

Będzie wietrznie

Uczucie zimna może potęgować porywisty wiatr, który powieje prawie w całym kraju oprócz południowych krańców. Może osiągać do 35-65 km/godz., a wzdłuż Wybrzeża możliwe porywy nawet do 75 km/godz.

Takie widoki jak szron na drzewach zobaczymy rano nie tylko w Beskidach.

Cieplej, ale z opadami

W piątek taka słoneczna i pogodna aura dominować będzie tylko we wschodniej Polsce. W piątek nad zachodnią Polskę wkroczy strefa frontu atmosferycznego, która przyniesie pogorszenie pogody podczas weekendu. Pojawią się opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz. Lokalnie opady będą marznące powodujące gołoledź.

Za frontem z zachodu napłynie ciepła masa powietrza i już w niedzielę prawie w całej Polsce temperatura wzrośnie do +2 – +6 stopni C, a w pasie zachodnim nawet do +8, a nawet +9 stopni. Niewielki mróz do (od -3 do -1 stopni) utrzyma się jedynie na północnym-wschodzie kraju.

Źródło: cumulus.wroc.pl, meteoprognoza.pl