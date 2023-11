Pogoda na 16 dni. "Możliwe głębsze ochłodzenie". Synoptycy zapowiadają burze

Pogoda na 16 dni w Polsce. Po weekendzie zwrot

Jak informują Fani Pogody "w nowym tygodniu przeważnie znajdziemy się w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia, który rozciągać ma się od Atlantyku w głąb Starego Kontynentu". To między innymi on będzie odpowiedzialny za znaczący spadek temperatury. Jak wynika z map Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, od poniedziałku 14 listopada aż do początku trzeciej dekady miesiąca w kraju mogą występować nocne przymrozki oraz mróz. Temperatury poniżej 0 st. C pojawią się nie tylko w górach, ale również na nizinach.