Pogoda. Mróz przez całą dobę. Alerty IMGW w 10 regionach

Pogoda. Z pewnością nie jest to uderzenie słynnej już "bestii ze wschodu", ale synoptycy zapowiadają, że w części regionów mróz nie odpuści już przez całą dobę. IMGW wydał ostrzeżenia dla 10 regionów już na początek weekendu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia przed oblodzeniem na drogach i chodnikach dla 10 regionów. Chodzi o województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie i lubelskie.

Synoptycy IMGW ostrzegają, że tych regionach Polski drogi i chodniki mogą być śliskie po opadach deszczu i śniegu.

Co ważne, w wielu miejscach śnieg nie stopi się, jak do tej pory. Do Polski płynie coraz zimniejsze powietrze, które na coraz większym obszarze kraju będzie zapewniać całodobowy mróz - wyjaśnia serwis twojapogoda.pl.

Coraz niebezpieczniej także w Karkonoszach, gdzie obowiązuje już nie pierwszy, a drugi stopień zagrożenia lawinowego - ostrzega RMF FM.

Po 24-godzinnnych opadach śniegu na szlakach trzeba liczyć się z oblodzeniami (szczególnie w rejonie Śnieżki), zaspami i ograniczoną widocznością.

Pogoda. W sobotę śnieg i lokalne mgły

Synoptycy ostrzegają, że w sobotę (a także w nocy z soboty na niedzielę) niemal w całej Polsce warunki na drogach będą pogarszać nie tylko opady śniegu i deszczu ze śniegiem, ale też mgły. Lokalnie widzialność może spaść do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od -3 stopni C na północnym wschodzie do 2 stopni C na zachodzie i 3 stopni C lokalnie nad morzem - prognozuje IMGW. W rejonach podgórskich Karpat od -5 stopni C do -2 stopni C.

Pogoda. W nocy w Karpatach do -15 stopni Celsjusza

W nocy z soboty na niedzielę będzie jeszcze chłodniej. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni C na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich do -1 stopnia C na zachodzie i 0 stopni C nad morzem, na obszarach podgórskich Karpat od -15 stopni C do -8 stopni C. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę nadal musimy być przygotowani na słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 stopni C na wschodzie do 1 stopnia C na zachodzie i 2 stopni C lokalnie nad morzem.

W rejonach podgórskich Karpat od -6 stopni C do -3 stopni C, a na Podhalu około -8 stopni C.