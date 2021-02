Pogoda. Mniej mrozu, ale zima nie odpuści. Nie dajcie się zmylić

Pogoda. W weekend mróz trochę odpuści, ale to nie oznacza końca zimowej aury. Mimo rozpogodzeń musimy być przygotowani na śnieg. Na wschodzie temperaturę odczuwalną obniży silny wiatr. W nocy na południu znów może być -17 st. C.

Weekend w kraju przynosi delikatne ocieplenie, a chłód utrzyma się na południu i krańcach wschodnich. Warunki do jazdy na nartach nie będą najgorsze, choć będzie wiało i sypało śniegiem, więc warto zabrać gogle i dobrze się ubrać - powiedział PAP synoptyk IMGW Mateusz Barczyk.

Pogoda w ten weekend w wielu regionach pozwoli nam odpocząć od mrozów. Wzrost temperatury odczują przede wszystkim mieszkańcy północnych i zachodnich województw. Synoptyk IMGW Mateusz Barczyk wyjaśnił, że aura będzie zmienna: po rozpogodzeniach padać będzie śnieg i na odwrót.

- Chłód utrzyma się w weekend na krańcach wschodnich i na południu kraju - powiedział PAP Barczyk. Ostrzegł, że w sobotę warunki, szczególnie na południu, mogą być - jak ocenił - "dość uprzykrzające" codzienne obowiązki.

Śnieg może padać przelotnie niemal w całej Polsce, a opadom towarzyszyć będą podmuchy wiatru. Im bardziej na wschód tym będzie wietrzniej, a im bardziej na zachód, tym porywy będą słabsze.

Na Pomorzu Wschodnim i w obszarach górskich Karpat i Sudetów w sobotę może spaść do 5-8 cm nowego śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie w sobotę od -4 st. C na wschodzie, około 0 st. w centrum, do 2 st. C nad samym morzem.

Najchłodniej będzie na obszarach podgórskich do -7 st. C.

Pogoda. Mroźna noc, a w niedzielę zamiecie i zawieje

W regionach podgórskich również w nocy z soboty na niedzielę utrzyma się najsilnieszy mróz. - Temperatura może tam spadać poniżej -10 st. C. Lokalnie może sięgać -15, -17 st. C - powiedział synoptyk IMGW.

W nocy -10 st. C może być też na Kaszubach, a około -9 st., -7 st. na przeważającym obszarze kraju i do -2 st. nad morzem;

W niedzielę śnieg nadal popada w górach, ale więcej będzie go na Podlasiu i Warmii i Mazurach. W całym kraju będzie umiarkowany, porywisty wiatr, w górach nieco słabszy. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza na wschodzie.

Na północy ma być zaś dość ciepło. Jak wyjaśnił Barczyk, temperatura sięgać będzie od -2 do 2 st. C. Południowa Polska będzie jednak w zasięgu mroźnej zimy. W górach temperatura będzie poniżej -10 st. C, na terenach wyżynnych ok. -5 st. C.

To jednak nie koniec zimy. W połowie przyszłego tygodnia czeka nas jeszcze większy spadek temperatury, nawet do -30 st. C w nocy na wschodzie.