Pogoda. Kulminacja upałów w Polsce. Potem huknie piorunami

Pogoda funduje nam ostatnio prawdziwy rollercoaster. Dziś temperatura sięgnie zenitu, żeby zaraz potem huknęło piorunami i sypnęło gradem. IMGW wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw.

Pogoda szaleje. W poniedziałek nastąpi kulminacja upałów w Polsce. W wielu województwach temperatura przekroczy 34 stopnie. W centrach większych miast na termometrach temperatura może wzrosnąć do 35, a nawet 36 stopni. Dotyczy to województw południowych, wschodnich oraz centralnych.

Taka sytuacja baryczna sprawi, że w godzinach popołudniowych, wieczornych i w pierwszej części nocy w szerokim pasie kraju – od woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, Wielkopolski i Dolnego Śląska, po Warmię, Mazury, Podlasie, woj. łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Podkarpacie, woj. świętokrzyskie, Małopolskę, woj. śląskie i Opolszczyznę - na niebie coraz wyraźniej zaczną pojawiać się mocno wypiętrzone chmury kłębiaste typu Cumulonimbus, które przyniosą ze sobą intensywniejsze opady deszczu (do 15 – 20 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni) oraz gwałtowne burze z krótkotrwałym, ale ulewnym deszczem (do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni), porywistym wiatrem do 100 km/h, a nawet z lokalnymi opadami gradu - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.