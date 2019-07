Pogoda na dziś. Burze w całym kraju. Upalnie w centrum i na południu

Pogoda. Burze w południowej i północnej Polsce. W poniedziałek upał da się we znaki w rejonie Warszawy i Krakowa. We Wrocławiu oraz nad morzem powinno być znacznie chłodniej.

Pogoda na dziś. Burze w prawie całym kraju (WP.PL, Fot: Konrad Żelazowski)

Pogoda w Warszawie będzie do południa upalna, później burzowa

Początek nowego tygodnia w Warszawie będzie należał do ciepłych i pogodnych, ale tylko do południa. O godzinie 6 rano termometry odnotują 23 st. C, a odczuwalne będą 24 st. C. W kolejnych godzinach słupki rtęci będą szybko rosły. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 14) zatrzymają się na 31 st. C, a odczuwalne będą nawet 34 st. C. Niestety od południa nad Warszawą będą unosiły się burzowe chmury. Grzmieć i padać może do końca dnia. Mimo burzliwej aury, we znaki nie powinien dawać się wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 10 km/h.

Pogoda. Gorący i burzowy początek tygodnia w Krakowie

Bardzo ciepło, choć pochmurnie, zapowiada się poniedziałek w Krakowie. Już o godzinie 6 rano termometry odnotują 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 21 st. C. Około godziny 14 zza chmur wyłoni się słońce, a słupki rtęci wzrosną do 30 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie wtedy nawet 32 st. C. Niestety sielanka pogodowa nie potrwa zbyt długo. Około godziny 17 do Krakowa dotrą burzowe chmury, z których grzmieć i padać może do końca dnia. Spacerowicze i biegacze nie muszą obawiać się dziś wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 13 km/h.

Załamanie pogody we Wrocławiu

Po kilku słonecznych i upalnych dniach w poniedziałek we Wrocławiu dojdzie do załamania aury. Rano będzie ciepło. Termometry odnotują 21-22 st. C. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. Po południu prognozowany jest niewielki wzrost temperatury. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się na 25 st. C, a odczuwalne będzie 26 st. C. Niestety we Wrocławiu od rana będzie panowała burzowa aura. Grzmieć i padać może przez cały dzień. Mimo burzliwej aury synoptycy nie prognozują na dziś silnego wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 16 km/h.

Burza w Gdańsku. Pogoda nie zachęci do plażowania

Kolejny chłodny i deszczowy dzień czeka mieszkańców Gdańska. W poniedziałek burza i towarzyszące jej opady deszczu będą dawały się we znaki od godziny 11. Zachwytu na twarzach turystów nie wywołają również temperatury. Ranek będzie ciepły. O godzinie 6 rano termometry odnotują 20 st. C, a odczuwalne będzie 21 st. C. W kolejnych godzinach temperatura wzrośnie tylko o kilka stopni. Najcieplej powinno być około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 25 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 26 st. C. Mimo burzowej aury we znaki nie powinien dawać się wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 12 km/h.

Pogoda. Kolejny burzowy dzień w Kołobrzegu

Burza da się dziś we znaki również mieszkańcom Kołobrzegu. Grzmieć zacznie ok. godziny 5 rano. Aura uspokoi się dopiero późnym popołudniem. Nieco do życzenia pozostawią dziś również temperatury. Ranek będzie bardzo ciepły. O godzinie 6 rano termometry odnotują 22 st. C, a odczuwalne będą 23 st. C. Niestety po południu słupki rtęci wzrosną tylko o jeden stopień, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 24 st. C. W poniedziałek nie powinno mocno wiać.

