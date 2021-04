Pogoda. Kraj zmrozi arktyczny chłód. Kiedy zmiana?

Z północy napłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego i pozostanie z nami aż do czwartku.

Pogoda we wtorek. Możliwe oblodzenie

Jak prognozuje IMGW , we wtorek możemy się spodziewać deszczu przechodzącego w deszcz ze śniegiem, a nawet burz z opadem krupy śnieżnej. Wieczorem i w nocy, na drogach i chodnikach możliwe oblodzenie.

Wysoko w Tatrach spadnie około 10 cm śniegu, a na Pomorzu około 5 cm. Temperatura powietrza wzrośnie maksymalnie do 6 st., ale nocą obniży się do -3 st., a w rejonach podgórskich nawet do -6 st.