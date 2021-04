Pogoda. Ostrzeżenie IMGW. Nadchodzą przymrozki

Pogoda. IMGW ostrzega przed przymrozkami

"Pogodnie i bez opadów tego dnia będzie jedynie na krańcach południowo wschodnich, choć tutaj rano mogą pojawić się przymrozki do -2 st. C, a w rejonach podgórskich nawet do -6 st. C. Wraz z frontem będzie przemieszczała się strefa opadów deszczu, które stopniowo będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i śnieg" - podają synoptycy.

Eksperci zaznaczają jednak, że na południowym zachodzie, południu i południowym wschodzie do godzin południowych temperatura znacznie wzrośnie i wyniesie od 10 st. C do 14 st. C. Chłodniej będzie na północy i północnym zachodzie, gdzie termometry wskażą od 4 st. C do 8 st. C.