Pogoda. Przed nami uderzenie ciepła. 21 st. C, ale są też ostrzeżenia

Pogoda. Przed nami ostatnie godziny z deszczem i chmurami. We wtorek od rana z zachodu zacznie napływać do nas ciepłe powietrze z zachodu. Będzie słonecznie, a na Dolnym Śląsku temperatura w cieniu może przekroczyć 20 st. C. Są też ostrzeżenia.

Pogoda. Do wtorkowego ranka nadal musimy być przygotowani na słabnące opady deszczu w pasie centralnej Polski: od Pomorza po Śląsk i Małopolskę, a także Warmię i Mazury oraz Mazowsze.

We wtorek Polska dostanie się w zasięg wyżu znad Europy południowej i z południowego zachodu - wyjaśnia w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już w poniedziałek napływ ciepłego powietrza odczuli mieszkańcy zachodnich regionów (z temperaturą wieczorem ok. 13-15 st. C).

Po nocnym ochłodzeniu we wtorek z godziny na godzinę ciepłe powietrze docierać będzie dalej na wschód Polski. Możemy liczyć na słońce i rozpogodzenia, a na słaby deszcz powinni być przygotowani tylko mieszkańcy regionów południowo-wschodnich.

We wtorek i środę najcieplej będzie na południowym zachodzie, bo do 21 st C. Najniższe temperatury synoptycy IMGW prognozują nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie będzie 6-10 st. C.

W powiatach górskich woj. małopolskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia 1. stopnia przed roztopami.

Wiosenne ocieplenie utrzyma się do piątku. Do tego dnia możemy spodziewać się wiosennych burz. Synoptycy ostrzegają, że najsilniejsze wyładowania prognozowane są w czwartek. Tego dnia na północy kraju będzie już pochmurno, deszczowo i wyraźnie chłodniej: 8-14 st. C.

W pozostałych regionach też może lokalnie padać i grzmieć, ale temperatura nadal utrzyma się w graniach 15-20 st. C.

W piątek czeka nas zmiana pogody już w całym kraju. Z północy napłynie zimnie powietrze i ponownie musimy liczyć się z opadami deszczu, a lokalnie nawet samego śniegu.