Pogoda. Koniec lata. Najnowsza prognoza IMGW

Jak wyjaśniła synoptyk IMGW, temperatura będzie wahać się między 16 st. C a 22 st. C. "We wtorek termometry pokażą 16 st. C, w środę na zachodzie kraju będzie jeszcze 22 st. C, ale już w czwartek i piątek wskazania termometrów nie przekroczą 20 st. C" - podkreśliła.