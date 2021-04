Pogoda. Kiedy zrobi się cieplej? Ekspert tłumaczy

Pogoda w kwietniu lubi płatać figle. Od poniedziałku całkowicie zmieniła się aura. Piękna wiosna zamieniła się w ponurą jesień. Do Polski oprócz ochłodzenia dotarły opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W kwietniu powróci do nas ciepło, jednak nie będą to upały. Pierwsze ocieplenie już w tym tygodniu. Wysokich temperatur możemy się spodziewać przed majówką.

Share

Pogoda. Jest szansa na ocieplenie w kwietniu? Ekspert zabrał głos Źródło: WXCHARTS