Pogoda jak w kalejdoskopie. Od śniegu do słońca

Pogoda. Prognoza na wtorek i środę

W nocy pojawi się mróz. Temperatura minimalna od -11 stopni na północnym wschodzie do -5 stopni w centrum i -3 stopni na krańcach zachodnich i na wybrzeżu. Na obszarach podgórskich spadek temperatury do -8 stopni.

Pogoda. Prognoza na resztę tygodnia

Na czwartek synoptycy TVN Meteo zapowiadają duże zachmurzenie oraz opady śniegu, które mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Może być ślisko. Temperatura będzie się wahać od 2 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Pojawi się wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.