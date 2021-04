Pogoda. Intensywne opady śniegu na Dolnym Śląsku. Jest ostrzeżenie IMGW

Obostrzenia. Andrzej Sośnierz skonfundowany

Pogoda na piątek i sobotę. Nadal będzie zimno i deszczowo-śnieżnie

W sobotę pozostanie z nami spore zachmurzenie, ale częściej niż w poprzednich dniach powinno się przejaśniać. Deszcz popada już jedynie przelotnie, ale na wschodzie, Mazurach czy w centrum, gdzie w drugiej części przejdą burze, punktowo może popadać ulewnie. Najcieplej w dalszym ciągu na północnym wschodzie, nawet do 15 st. C. W Warszawie będzie ok. 11 st. C od Wrocławia po Kraków 6-8 st. C, a na południu Śląska i Małopolski 4-5 st. C. Wiatr co najwyżej umiarkowany.