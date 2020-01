Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Za kilka dni ocieplenie

Prognoza pogody. W niedzielę mocniej powieje. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem z północy i podnoszącymi się wodami Bałtyku. W górach intensywne opady śniegu. Od środy czeka nas ocieplenie.

Z prognozy pogody na niedzielę wynika, że osoby wypoczywające w górach muszą się liczyć z intensywnymi opadami śniegu. W wielu miejscach Polski drogi i chodniki są bardzo śliskie. "Dziś maksymalnie 4°C na północy. Na południu temp. do -3°C" – informuje IMGW.

W najbliższych dniach czekają nas miejscowe opady deszczu i śniegu, jednak pogoda będzie się poprawiała. 6 stycznia, w Święto Trzech Króli, na Suwalszczyźnie i Podlasiu trzeba się spodziewać opadów śniegu. W pozostałej części Polski będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie.