Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na wybrzeżu

W niedzielę i poniedziałek raczej nie mamy co liczyć na słoneczną pogodę. Będzie pochmurno i deszczowo. IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem woj. zachodniopomorskim.

Pogoda w niedzielę raczej nie nastraja do spacerów. Jest zimno, pochmurno i deszczowo. Jedynie mieszkańcy Podkarpacia mogą cieszyć się bezchmurnym niebem.

Jest raczej chłodno - od 3 st. C na południowym wschodzie, około 5 st. C w centrum, do 10 st. C na północnym zachodzie.

Niestety, jest też wietrznie. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części woj. zachodniopomorskiego.

Ostrzeżenie dotyczy w woj. zachodniopomorskim powiatów: gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego i sławieńskiego.

Pogoda. Nad ranem w rejonach podgórskich możliwa gołoledź

Noc również ma być pochmurna, choć w północnej połowie kraju możliwe są okresowe rozpogodzenia. Na południu miejscami słabe opady deszczu, w rejonach górskich także deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu.

Nad ranem w rejonach podgórskich Karpat możliwe słabe, marznące opady deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Na północy kraju przelotne opady deszczu i możliwy deszcz ze śniegiem oraz burze.

Pierwszy śnieg w polskich górach

Temperatura minimalna od 1 st. C do 4 st. C, tylko na Dolnym Śląsku i na wybrzeżu około 5 st. C; w rejonach podgórskich Karpat od -3 st. C do 0 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy także dość silny, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach i na wybrzeżu do 65 km/h, a na północnym wschodzie do 60 km/h. W górach wiatr może powodować zawieje śnieżne.

Pogoda. W poniedziałek na południu śnieg, na północy burze

W poniedziałek zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Na południu słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a na północy możliwy deszcz ze śniegiem i słabe burze.

Temperatura maksymalna od 4 st. C na wschodzie do 8 st. C na zachodzie i wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat od 1 st. C do 3 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, miejscami porywisty, zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach i na wybrzeżu do 65 km/h, a na północnym wschodzie do 60 km/h. W górach wiatr może powodować zawieje śnieżne.