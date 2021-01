Pogoda. IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg

Ostrzeżenia obowiązywać będą od wtorkowego popołudnia do godz. 8 w środę. Eksperci prognozują, że na drogach i chodnikach dojdzie do zamarzania mokrej nawierzchni po opadach mokrego śniegu. Miejscami spadnie śnieg z deszczem.

Pogoda na wtorek. Uwaga na zawieje śnieżne

We wtorek termometry wskażą maksymalnie do 3 st. C. Na takie warunki liczyć mogą osoby przebywające nad morzem i na zachodzie kraju. Najchłodniej będzie natomiast na północnym wschodzie oraz na Podhalu (-2 st. C.)