Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem. Do -18 st. C i zawieje śnieżne

Chodzi o powiaty: cieszyński, żywiecki, nowotarski, zakopiański, nowosądecki, gorlicki, sanocki, leski oraz bieszczadzki. W tych rejonach - szczególnie w kotlinach górskich - w nocy i rano temperatura spaść może do - 18 st. C.

Im dalej na północ, tym mniejszy mróz: od -8 st C na południu do - 3 st. C w centrum i -1 st. C w północnych regionach. Tylko nad samym morzem temperatura utrzyma się nieznacznie powyżej zera.

Pogoda. We wtorek możliwe zawieje śnieżne

Temperatura maksymalna wyniesie we wtorek od -2 st. C na północnym wschodzie oraz na Podhalu do 3 st. C nad morzem i na zachodzie. Odczucie zimna zwiększać będzie silny wiatr (na północy w porywach do 65 km/h, a w Sudetach i Karpatach do 85 km/h).