Pogoda. IMGW ostrzega przed mgłą. Termometry wskażą nawet 13 st. C

Pogoda. Niedziela przyniesie duże ocieplenie

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 2 st. C na północnym wschodzie i w rejonach dłużej utrzymującej się mgły, około 5-7 st. C w centrum, do 11-13 st. C na południowym zachodzie i zachodzie. Przewiduje się słaby i umiarkowany wiatr.