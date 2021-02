Pogoda znów niebezpieczna. Ostrzeżenia IMGW dla połowy kraju

Najbliższe godziny z pewnością nie będą należały do najbezpieczniejszych na polskich drogach. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą i szadzią dla województwa: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego (poza zachodnimi powiatami). Alert IMGW przed gęstą mgłą obowiązywał będzie również w północnej części woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Tu nie powinna pojawiać się szadź.

Pogoda. Szybkie ocieplenie się może doprowadzić do powodzi

W najbliższych dniach do Polski dotrze fala dużego ocieplenia.Meteorolodzy szacują, że lokalnie temperatura wzrośnie nawet do 14 st. C. Fakt ten nie powinien nas cieszyć. Tak gwałtowny wzrost temperatury sprawi, że duża pokrywa śnieżna, która zalegała od kilku tygodni, zacznie się bardzo szybko topić.