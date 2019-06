Pogoda. Groźny front nad Polską. Sprawdź, gdzie jest burza

Groźne ulewy i burze przechodzą nad środkową i wschodnią Polską. IMGW wydał ostrzeżenia dla ośmiu regionów. Gwałtowne zjawisko towarzyszyć będą nam do soboty. Noc też nie będzie spokojna.

Pogoda. Za frontem tylko nieco chłodniej

Na zachodzie (od Zachodniopomorskiego i zachodniej części Pomorskiego po Dolny Śląsk, Opolszczyznę oraz przeważającą część Śląska) jest już pogodnie i słonecznie, ale też nieco chłodniej, bo do 22-25 st. C.

Natomiast na wschodzie za linią frontu upalna pogoda (do 29 st. C) utrzyma się do nadejściu burz i opadów. Po nich również tam się ochłodzi.