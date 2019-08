Pogoda. Gdzie jest burza? Przed nami kolejna niespokojna noc z opadami

Pogoda znów będzie szaleć nad Polską. Znów mieszkańcy z południa Polski będą musieli się przygotować na intensywne opady deszczu. Gdzie jest burza? Sprawdź w najnowszej prognozie.

W poniedziałek wieczorem na południu kraju pojawiły się gwałtowne burze i opady deszczu. Mieszkańcy Małopolski publikowali zdjęcia ogromnych kul gradu. W Brzesku miały średnicę nawet 7 centymetrów. Wszystko wskazuje na to, że we wtorek będzie powtórka.

- Na południu i południowym wschodzie, włączając w to województwo lubelskie obficie popada i lokalnie zagrzmi - prognozuje ekspert Jarosław Turała. Jak tłumaczy, Polska południowo-wschodnia leży w oddziaływaniu pofalowanego frontu atmosferycznego, który w poniedziałek był przyczyną gwałtownego załamania pogody.

- Oddziela on dwie skrajne masy powietrza, a w jego strefie dochodzi do inicjacji konwekcji. Najważniejszym aspektem zbliżających się opadów jest to, że wspomniany front, jest nieco blokowany z zachodu przez klin wyżowy z ośrodkiem znad Niemiec. Ze wschodu oddziałuje niewielki wyż znad wschodniej Ukrainy - opisuje Turała.