Pogoda – gdzie jest burza i deszcz? Sprawdź, gdzie w piątek 16 sierpnia należy spodziewać się burzy z piorunami. Podajemy prognozę pogody dla wielu miast

Pogoda – gdzie jest burza i deszcz? Prognoza na piątek, 16 kwietnia. Zobacz, gdzie dzisiaj należy spodziewać się wyładowań atmosferycznych. Mieszkańcy, których regionów powinny być przygotowani na obfite opady?

Według prognozy, w piątek, 16 kwietnia Polska znalazła się pod wpływem niżu znad Atlantyku. Napłynie do nas trochę chłodniejsze, choć nadal wilgotne powietrze polarno-morskie, sprzyjające tworzeniu się burz. Największe ryzyko wyładowań będzie w pasie od Górnego Śląska i Małopolski, po wschodnie Pomorze oraz zachód kraju. Największe zagrożenie stanowią jednak obfite opady deszczu , które miejscami mogą prowadzić nawet do podtopień. Na niektórych obszarach spadnie także drobny grad (do 1 cm).

Pogoda – prognoza na piątek 16 kwietnia

Burze z piorunami wystąpią dziś w Gdańsku, a zagrzmieć może od rana, aż do godziny 17:00. Wiatr osiągnie w porywach 9 km/h, a temperatura wyniesie około 21 st. C. Od godziny 14:00 burze możliwe są także w Krakowie. Potrwają aż do wieczora i będzie towarzyszył im deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Podobna prognoza pogody jest dla Katowic, gdzie zacznie grzmieć również koło godziny 14:00. Maksymalna temperatura w tym mieście wyniesie 22 st. C. Na wyładowania atmosferyczne, którym będą towarzyszyć obfite opady, powinny nastawić się również osoby przebywające w Zakopanem. Burze wystąpią koło godziny 17:00, a temperatura w tym mieście wyniesie maksymalnie 17 stopni C. Cały dzień pod znakiem deszczu i burz będzie również w Częstochowie, gdzie lepiej nie wychodzić z domu bez parasolki. W tym miejscu temperatura wyniesie około 20 st. C.