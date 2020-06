Pogoda. Front burzowy przemieszcza się nad Polską - IMGW wydał komunikat

Gdzie jest burza? Połowa kraju znajduje się we froncie burzowym

"Na czele tego układu znajduje się masywny wał szkwałowy - takowy zaobserwowano m.in. w Lublinie, Świdniku czy w Bychawie. W Świdniku podczas burzy spadł grad o średnicy do 2-3 cm. Głównym zagrożeniem podczas burz są ulewne opady deszczu. Miejscami komórki burzowe przemieszczają się dość wolno bądź są stacjonarne (jak np. burza, która niedawno przechodziła w rejonie Janowa Lubelskiego) stanowiąc spore zagrożenie ze strony intensywnych opadów deszczu, które mogą doprowadzić do podtopień i zalań" - relacjonują na na Facebooku Polscy Łowcy Burz.

"Najsilniejszym burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu (do 40-60 mm), opady gradu do 3-4 cm średnicy (w przypadku superkomórek burzowych), oraz silne, szkwałowe porywy wiatru (do ok. 75-85 km/h, punktowo powyżej 90 km/h)" - dodają.