Pogoda znów namiesza. Ostrzeżenia IMGW przed burzami w ponad 100 powiatach

Pogoda na poniedziałek 8 czerwca. Możliwe burze

"W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju burze, gdzieniegdzie z ulewami i gradem. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 30 mm" - czytamy na stronie IMGW. Słonecznie jest za to na Pomorzu.

Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju od 14°C do 19°C, w centrum około 20°C, na krańcach wschodnich do 28°C, w dolinach sudeckich i lokalnie nad morzem 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju północno-zachodni, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.