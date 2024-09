Pogoda. Fatalne informacje. Wracają opady deszczu

Pogoda w weekend

W sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Początkowo na północy lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 18 st. C, przez 20 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, około 22 st. C w centrum, do 25 st. C na północy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W Sudetach porywy do 55 km/h.