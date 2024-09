Nowe raporty. Dwie miejscowości "w stanie niepokojącym"

Fala kulminacyjna nadciąga

Dyrektor IMGW Robert Czerniawski poinformował, że Trestnie stan wody spadł o 30 cm i pojutrze Wrocław powinien znaleźć się poniżej stanu alarmowego. - Jeśli chodzi o Brzeg Dolny, tutaj już też notujemy 7 cm spadek. W Malczycach na wysokości 796 cm utrzymuje się stan stabilny. To jest maksimum, on potrwa około dobę. W Ścinawie przed południem powinno się pojawić maksimum w wysokości 655 cm, to jest wzrost o ok. 15 cm. W Głogowie w poniedziałek rano powinna się pojawić maksymalna wartość stanu wady 710, to jest wzrost o około metr od stanu obecnego. W Nowej Soli w poniedziałek po południu będziemy mieli wzrost o 180 cm od stanu obecnego - przekazał.