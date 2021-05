Pogoda. Fala upałów na południu. Gorąco będzie też w Polsce

Pogoda w Polsce w ostatnich tygodniach nie nastrajała do aktywności, a temperatura w wielu miejscach spadła poniżej 15 st. C. Tymczasem na Bliskim Wschodzie coroczna fala upałów przyszła w tym roku wcześniej, a lokalnie termometry pokazują tam 45 st. C. Prognozy mówią, że koszmarny gorąc będzie doskwierał mieszkańcom północnej Afryki, aż po Pakistan i Indie również w czerwcu, a temperatura przekroczy 50 st. C w cieniu.