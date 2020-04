Pogoda. Eksplozja wiosny! Od wtorku termometry przekroczą 22°C. Słonecznie w całej Polsce.

Pogoda. Specyficzne rozmieszczenie wyżów nad Europą. Dużo słońca, brak opadów.

Z analizy zdjęć satelitarnych widać jednoznacznie, że nad Europą dominują wyże. Ich ogromny obszar panowania obejmie także Polskę. W całym kraju od niedzieli nigdzie nie zabraknie słońca. Niestety obecnie przyroda w czasie intensywnego wzrostu potrzebuje deszczu, ale za sprawą kilku rozbudowanych ośrodków wysokiego ciśnienia do Wielkanocy nie spadnie nawet kropla deszczu. Do Polski zacznie napływać w niedzielę powietrze znad Afryki. W poniedziałek na zachodzie 20°C, od wtorku zachód i południe Polski może liczyć na 22°C, w centrum i na północy maksymalnie 17-19°C.

Pogoda. Odczuwalny wzrost temperatury w całej Polsce.

Już w poniedziałek będzie od 15°C na Mazurach, 17°C na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej, do 19-20°C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, Dolnym Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu. Jeszcze cieplej w kolejnych dniach ! We wtorek i środę na przeważającym obszarze w ciągu dnia zobaczymy 16-18°C przy niebie zupełnie wolnym od chmur. Od Ziemi Lubuskiej przez Dolny Śląsk po Małopolskę termometry wskażą nawet 22-23°C.

Pogoda. Ciepła pogoda utrzyma się dłużej!

Spoglądając na modele numeryczne i synoptyczne nie mam żadnych złudzeń. Dominujący południkowy przepływ mas powietrza utrzyma się do końca tygodnia. Tym samym codziennie w Polsce notować będziemy od 15-17°C na północy do ponad 21-22°C na południu i zachodzie. Wielkanoc przyniesie przyjemne wartości rzędu od 14°C na Mazurach i Podlasiu, 16-17°C na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej, do 20-21°C na zachodzie i południu Polski. Jest pewna szansa na więcej chmur z opadami przelotnymi w trakcie Wielkanocy i tuż po świętach, ale nie jest to jeszcze pewne. Wszystko zależy od tego, czy ustąpi wyż. Na tą chwilę szanse są niewielkie.