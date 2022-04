Pogoda. Eksplozja wiosny i arktyczny chłód. Zmiana za zmianą

Pogoda. Pierwsza połowa tygodnia z coraz wyższą temperaturą

Od wtorku następować będzie ocieplenie, które tego dnia zaznaczy się głównie w pasie od Małopolski po Ziemię Lubuską, gdzie spodziewamy się ok. 12/14 st. C. W innych regionach termometry wskażą ok. 10/11 st. C, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ok. 8/9 st. C.