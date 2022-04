Pogoda jak zimą. Ostrzeżenia IMGW w aż 14 regionach

Pogoda. Lokalnie przymrozki do -8 st. C

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2 st. C, a przy gruncie do -5 st. C, a lokalnie nawet do -8 st. C. To zła informacja dla rolników, hodowców i działkowców, bo nie wszystkie rośliny będą w stanie przetrwać taki spadek temperatury.