Pogoda. Od wtorku również pogoda zacznie przygotowania do świąt

O ile do południa będzie jeszcze pogodnie i w miarę słonecznie, to już około godz. 12 zaczną uaktywniać się drugorzędne fronty atmosferyczne i po południu popada przelotny deszcz, lokalnie nawet deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Opady będą słabe, spadnie tylko do 1-2 l wody na metr kwadratowy, a w Beskidach i w Tatrach do 3-5 cm śniegu.