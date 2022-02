Pogoda. Do środy wiatr osłabnie z 90-100 do 50-70 km/h

Wprawdzie jego prędkość będzie mniejsza niż przy ostatnich orkanach, kiedy porywy przekraczały 100 km/h, bo w porywach powieje od 50 do 70 km/h, a tylko lokalnie może dmuchnąć do 80 km/h. Pomimo że wiatr nadal będzie porywisty, to prędkość do 70-80 km/h już nie powinna wyrządzać tak znacznych szkód w mieniu.