Niezapomniana Eunice. Krajobraz po orkanie

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz części województw śląskiego i świętokrzyskiego. Południowo-zachodni wiatr osiągnie prędkość od 15 km/h do 30 km/h, w porywach do 75 km/h. To jednak nic w porównaniu z notowaniami obserwowanymi w chwilach największego natężenia orkanu w Wielkiej Brytanii. Tam wicher pobił wszelkie rekordy prędkości, przekraczając 190 kilometrów na godzinę.