Pogoda. Do Polski nadciąga kolejna fala upałów

Zatem - jak prognozuje synoptyk wrocławskiego Cumulusa - do poniedziałku włącznie prawie w całym kraju będziemy się zmagać ze zmienną aurą. Chmury będą się przeplatać ze słońcem i od czasu do czasu popada przelotny deszcz, a dodatkowo lokalnie wystąpią burze. Uważajmy, bo na północnym wschodzie będą dość gwałtowne. Podczas wyładowań spadnie do 20 litrów wody/m2 i powieje porywisty wiatr do 70 km/h.