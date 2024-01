Pogoda do końca stycznia. Przygotujcie się na szaleństwo

Pogoda ze skrajnymi, skaczącymi w górę i w dół temperaturami utrzyma się aż do końca stycznia, jak przewiduje Czeski Instytut Hydrometeorologiczny (ČHMÚ). Już w połowie tego tygodnia temperatura w ciągu dnia powinna wzrosnąć do 6 stopni, po czym w przyszłym tygodniu ponownie osiągnąć zero i znów dojść do 10 stopni.