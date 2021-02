Pogoda długoterminowa. Na wschodzie Europy czai się "mroźny potwór"

Choć w niektórych miejscach Polski temperatura sięga nawet 15 st. C, to nie oznacza to wcale, że zima postanowiła wycofać się z Europy. W miejscowości Ust-Szczugier w Rosji odnotowano właśnie najniższą tej zimy temperaturę na Starym Kontynencie. 22 lutego słupki rtęci spadły tam aż do -51,8 st. C. To zaledwie o 6 st. więcej niż najniższa temperatura odnotowana w tym roku na Syberii. W Jakucku 18 stycznia temperatura spadła do -58 st. C.