Pogoda zwariowała. Totalne uderzenie ciepła. Nawet 20 stopni

Temperatura będzie jednak szybko rosła. Zrobi się naprawdę wyjątkowo ciepło, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie Polski. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą tam 18-19 stopni C. Możliwe, że lokalnie słupki rtęci poszybują nawet do 20 stopni. Pamiętajmy poza tym, że jest to temperatura podawana w cieniu, więc możemy się spodziewać, że w słońcu zobaczymy ponad 20 stopni ciepła.

Chłodniej będzie na wschodzie kraju i w centrum - im dalej na wschód, tym chłodniej. W centrum kraju temperatura wyniesie 13-15 st. C., natomiast na wschodzie i północnym wschodzie od 8 do 10 stopni.

Pogoda. Rekordy temperatur

Rekordy temperatur zarejestrowano w poniedziałek na Śnieżce i na Kasprowym Wierchu. "Pobity został rekord maksymalnej temperatury dla lutego o 3,4 st. C na Śnieżce i o 2,1 st. C na Kasprowym Wierchu" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometr na Śnieżce pokazał 13,5 st. C., natomiast na Kasprowym było 9,9 st. C. Wcześniejsze rekordy odpowiednio ustanowiono w roku 2002 i 1989.