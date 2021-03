Pogoda długoterminowa. Na upały w kwietniu nie ma co liczyć. Zapowiedziano śnieg

Pogoda długoterminowa na kwiecień 2021. Czeka nas "wybuch wiosny"?

Kwiecień w Polsce nie będzie gorący. Portal przekazał, że przez około 40-70 proc. dni w tym miesiącu do naszego kraju będą docierać umiarkowane masy ciepłego powietrza głównie z zachodu, południa oraz południowego zachodu.

Serwis fanipogody.pl dodał, że przez naszą część Europy będzie przebiegał wał wyżowy rozciągający się od Atlantyku po Rosję. To spowoduje, że pogoda przez większość dni będzie taka sama. Okresami jednak przez nasz kraj przejdą zatoki i fronty atmosferyczne, które doprowadzą do zmian w prognozach.

Pogoda długoterminowa. Opady deszczu w kwietniu

Według prognoz opady deszczu w kwietniu 2021 będą w większości Polski poniżej wieloletniej normy, tylko miejscami będą się w niej mieścić. Jak wskazał portal, przez większość dni pogoda w kwietniu będzie sucha i wyżowa. Przyniesie to stabilne warunki atmosferyczne przez cały miesiąc.

Oprócz tego na chwilę może powrócić zima. Głównie w górach, obszarach podgórskich, ale także i na nizinach. Tam może spaść śnieg. Takich dni będzie o wiele mniej niż w marcu. Do Polski częściej będzie docierać słońce oraz ciepło.

Pogoda długoterminowa. Dodatnie temperatury w kwietniu

O ile końcówka marca ma być bardzo ciepła w Polsce - termometry pokażą około 18-20 stopni Celsjusza. To pierwsze dni kwietnia już nie. Pogoda na Wielkanoc przyniesie nam chłodniejsze dni. Od Wielkiej Soboty do Lanego Poniedziałku temperatura będzie wynosić około 7-10 stopni Celsjusza. Jest to znacznie poniżej wieloletniej normy.