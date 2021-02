Wielkanoc 2021. Kiedy kończy się Wielki Post i zaczynają święta?

Kiedy kończy się Wielki Post?

Wielki Post to szczególny okres w roku dla chrześcijan. Jest to czas pokuty poprzedzający Wielkanoc, który tradycyjnie trwa około 40 dni. Ma to nawiązywać do 40 dni, jakie Jezus Chrystus sam spędził poszcząc, a także do trwającego tyle samo okresu biblijnego potopu, w czasie którego wody miały oczyścić Ziemię z grzechu.