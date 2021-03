Pogoda. Kiedy nadejdzie wiosna? Synoptycy zapowiadają upały

Mróz powoli ucieka z Europy. Jak wskazał serwis fanipogody.pl, we wtorek ujemnie temperatury odnotowane będą jeszcze we wschodniej części Polski. W środę jednak bez mrozu na obszarze całego kraju. Ujemne temperatury nadal będą odnotowywane w innych krajach europejskich - na wschód od Polski oraz w wysokich partiach Alp.

Zima niedługo się jednak skończy. Jak czytamy na stronie fanipogody.pl, wyż z zachodu zacznie odsuwać się na południe. To spowoduje przypływ mas ciepłego powietrza z zachodu i południowego zachodu. W rezultacie do Europy, w tym także do Polski, zawita wiosna.