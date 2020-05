Pogoda długoterminowa na czerwiec. Kolejny zimny miesiąc, czy będą upały?

W maju 2020 roku dni, kiedy temperatura powietrza w cieniu przekraczała 20 stopni Celsjusza były rzadkością. Czerwiec przywita nas jednak najprawdopodobniej wyższymi temperaturami. Od poniedziałku 1 do środy 3 czerwca w większości naszego kraju temperatura powietrza w cieniu przekroczy 20 stopni Celsjusza .

Długoterminowa pogoda na czerwiec. Bez upałów

W czerwcu Polska często może znaleźć się pod wpływem mas powietrza znad Atlantyku Północnego. Tym samym o upałach możemy zapomnieć. Co prawda nie wykluczone, że na kilka dni do naszego kraju zawita zwrotnikowe powietrze, ale temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza mogą nie utrzymać się zbyt długo .

Zobacz wideo: Adam Bielan o opozycji: robią wszystko, by 7 sierpnia Polska nie miała prezydenta

Często w czerwcu mamy do czynienia z gwałtownymi burzami. Tym razem mogą one występować jednak rzadziej, a to dlatego, że meteorolodzy spodziewają się mało upalnych dni. Mogą jednak zdarzać się burze adwekcyjne w chłodnych masach powietrza. *Na czerwiec nie jest prognozowana zbyt duża liczba opadów. Często będzie słonecznie, ale z dość niską jak na ten miesiąc w roku temperaturą. *